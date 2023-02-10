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وصول طائرة "إيل-76" روسية محملة بالمساعدات إلى سوريا

أخبار روسيا

وصول طائرة
Globallookpress
طائرة نقل عسكرية روسية ثقيلة "إيل –76"
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وصول طائرة "إيل –76" تابعة لها إلى سوريا تحمل 35 طنا من المساعدات لمنكوبي الزلزال، وذلك بعد تسليم القوات الجوية الروسية 20 طنا من المساعدات لسوريا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ: "بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصلت طائرة "إيل-76" محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الجمهورية العربية السورية".

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يُشار إلى أن المساعدات تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الشخصية والصحية والأفرشة ومولدات الكهرباء.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقل القوات الجويّة الروسية أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمنكوبي الزلزال.

المصدر: RT

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