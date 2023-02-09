العسكريون الروس ينتشلون 47 شخصا من تحت الأنقاض في سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، أن العسكريين الروس يواصلون أعمال الإنقاذ في سوريا بعد الزلزال المدمر هناك، وانتشلوا 47 شخصا من تحت الأنقاض.

وقال إيغوروف: "يواصل العسكريون الروس عمليات الإنقاذ في أعقاب الزلزال الذي ضرب محافظات اللاذقية وحلب وحماة. ومنذ 6 فبراير 2023 تم إنقاذ 47 شخصا من تحت الأنقاض، وتم تقديم المساعدات الطبية إلى 225 مواطنا سوريا. وتوزيع 38.5 طنا من المساعدات الإنسانية للمحتاجين".

وضرب فجر الاثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: نوفوستي