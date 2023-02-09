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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 1970 شخصا

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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 1970 شخصا
(الدفاع المدني السوري)
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ارتفع عدد ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا إلى أكثر من 1970 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 2950، حسب الدفاع المدني السوري في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

وقال الدفاع المدني السوري عبر صفحته في "فيسبوك" إن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة "وسط ظروف صعبة جدا بعد مرور أكثر من 83 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة".

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ومنذ وقوع الزلزال المدمر قبل 4 أيام، دخلت اليوم أول قافلة مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال سوريا.

وكان وزير الصحة السوري أعلن في مؤتمر صحفي أن عدد ضحايا الزلزال بلغ 1347 حالة وفاة، و2295 مصابا.

المصدر: RT

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