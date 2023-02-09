 
مباشر

وزير الصحة السوري: عدد ضحايا الزلزال بلغ أكثر من 1300 قتيل

أخبار العالم العربي

وزير الصحة السوري: عدد ضحايا الزلزال بلغ أكثر من 1300 قتيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upzu

أعلن وزير الصحة السوري حسن غباش أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1347 قتيلا، وعدد المصابين بلغ 2295.

وفي مؤتمر صحفي حول التطورات المتعلقة بالزلزال، قال الغباش إن "حجم الكارثة كبير ونحتاج إلى توفير التجهيزات الطبية والمستلزمات والأدوية لإنقاذ المتضررين من هذه الكارثة الإنسانية".

إقرأ المزيد
فيديوهات صادمة من حلب وريف إدلب.. أحياء كاملة تنهار بسبب الزلزال!
فيديوهات صادمة من حلب وريف إدلب.. أحياء كاملة تنهار بسبب الزلزال!

وأضاف الغباش أن "العقوبات الغربية لا تقيم وزنا لحياة المواطنين سواء أكانت مهددة بالكوارث الطبيعية أو بالأوبئة".

ودعا الوزير السوري "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون في مواجهة الكارثة الإنسانية".

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)