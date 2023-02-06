فيديوهات صادمة من حلب وريف إدلب.. أحياء كاملة تنهار بسبب الزلزال!
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أظهرت فيديوهات مشاهد مروعة تظهر لحظة انهيار مبان سكنية في حي الكلاسة بمدينة حلب السورية وفيديوهات أخرى تظهر دمارا واسعا في أحد أحياء مدينة حارم في ريف إدلب.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بوقوع ضحايا ودمار كبيرين في مناطق متفرقة في سوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط.
وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و 639 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر.
المصدر: RT