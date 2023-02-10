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رسالة مؤثرة من طفل تركي تبرع بشيء "ثمين" لضحايا الزلزال (صورة)

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رسالة مؤثرة من طفل تركي تبرع بشيء
Globallookpress
أطفال أتراك بعد الزلزال
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عثر بين المساعدات الإنسانية التي جمعت لضحايا الزلزال على رسالة كتبها طفل تركي ليقرأها من سيرتدي سترته التي تبرّع بها للمنكوبين.

وقال رئيس بلدية مدينة كيركلاريلي التركية، إن الصبي كيرم كتب في رسالته: "مرحبا صديقي. اسمي كيرم. أحب هذه السترة كثيرا، لكن دعها تكون لك، ستحافظ على دفئك."

وأضاف الطفل: "أنا عمري 6 أعوام ونصف. وأعيش في مدينة كيركلاريلي."

بدورهم، عبّر عدد من المعلقين عن إعجابهم بهذه البادرة الإنسانية، التي صدرت من طفل في مقتبل العمر، لمساعدة ضحايا الزلزال. وقال أحدهم "حتى الأطفال الصغار يشعرون ويتضامنون"، بينما قال آخر" "براءة الأطفال لا تقدر بثمن."

المصدر: سكاي نيوز

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