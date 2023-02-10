كيف يمكنك تحويل التبرعات للمنكوبين في سوريا؟

كشف مصرف سوريا المركزي، اليوم الجمعة، عن إجراءات التبرع لكارثة الزلزال في سوريا عبر الحوالات الخارجية.

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وأعلن مصرف سوريا المركزي أنه يمكن استقبال التحويلات الخارجية للتبرع بخصوص كارثة الزلزال في سوريا عن طريق أي مصرف خارجي يقبل التعامل مع المصارف السورية مباشرة أو من خلال مصارف وسيطة وعبر كافة شركات الصرافة المرخصة "شبكة الويسترن يونيون العالمية".

ولفت المصرف إلى أنه مهما تكن طريقة التحويل، فسيتم تسليم هذه الحوالات بسعر نشرة الحوالات والصرافة، وهو مقارب لسعر التداول (حالياً 6900 ل.س للدولار الأمريكي، 7406 ل.س لليورو).

وتعرضت مناطق من تركيا وسوريا لزلزل قوي صباح يوم الاثنين الماضي خلف آلاف القتلى الجرحى ودمارا في الأبنية السكنية والبنية التحتية.

المصدر: سانا