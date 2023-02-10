إيران وسلطنة عمان تؤكدان ضرورة إرسال المساعدات إلى سوريا

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني علي أصغر خاجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد الزلزال.

وفي هذا اللقاء الذي جرى في مسقط تباحث خاجي والبوسعيدي حول كيفية تطوير العلاقات الثنائية، فضلا عن آخر الأوضاع في المنطقة، لا سيما الأوضاع في اليمن وسوريا.

واتفق الجانبان على استمرار وزيادة التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وأشاد خاجي في هذا الاجتماع بجهود سلطنة عمان للحل السياسي للأزمة اليمنية ورفع الحصار وإقرار وقف إطلاق النار.

كما أعرب الطرفان عن بالغ الأسف إزاء الزلزال الذي ضرب سوريا والذي أدى إلى أضرار بشرية ومادية جسيمة، وأكدا على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية لهذا البلد.

المصدر: "إرنا"