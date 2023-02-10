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تركيا: حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 18342

في مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال أم وطفلها على قيد الحياة بعد أكثر من 100 ساعة تحت الأنقاض

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في مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال أم وطفلها على قيد الحياة بعد أكثر من 100 ساعة تحت الأنقاض
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تمكنت فرق الإنقاذ بجهود كبيرة من انتشال أم وطفلها من تحت الأنقاض بعد مرور101 ساعة وهما تحت الأنقاض متمسكين بالحياة بمنطقة باغلار بديار بكر،عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس