في مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال أم وطفلها على قيد الحياة بعد أكثر من 100 ساعة تحت الأنقاض
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تمكنت فرق الإنقاذ بجهود كبيرة من انتشال أم وطفلها من تحت الأنقاض بعد مرور101 ساعة وهما تحت الأنقاض متمسكين بالحياة بمنطقة باغلار بديار بكر،عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.
#SONDAKİKA 101'inci saatte anne ve oğlu kurtarıldı!— Habertürk (@Haberturk) February 10, 2023
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depreminin üzerinden geçen 101 saat sonra bir anne ve 9 yaşındaki oğlu enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.