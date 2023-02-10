في مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال أم وطفلها على قيد الحياة بعد أكثر من 100 ساعة تحت الأنقاض

تمكنت فرق الإنقاذ بجهود كبيرة من انتشال أم وطفلها من تحت الأنقاض بعد مرور101 ساعة وهما تحت الأنقاض متمسكين بالحياة بمنطقة باغلار بديار بكر،عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

#SONDAKİKA 101'inci saatte anne ve oğlu kurtarıldı!



Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depreminin üzerinden geçen 101 saat sonra bir anne ve 9 yaşındaki oğlu enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. — Habertürk (@Haberturk) February 10, 2023