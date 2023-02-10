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تركيا: حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 18342

تركيا: حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 18342

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تركيا: حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 18342
AP
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أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا.

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توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا
توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا

جاء ذلك في إحصائية تشمل المعلومات المتوفرة بحلول الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، بعد أن تحدثت إحصائية سابقة أعلنها فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، مساء الخميس، عن 17674 قتيلا.

وذكر أوقطاي خلال مؤتمر صحفي من مقر وكالة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة اليوم الجمعة، أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتي كليس وشانلي أورفا، في حين اكتملت إلى حد كبير في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

وأشار إلى وجود 29622 عنصر بحث وإنقاذ، بينهم 6479 قدموا من 75 دولة، يواصلون العمل في الوقت الحالي.

وأضاف أوقطاي أن إجمالي عدد الأشخاص العاملين في المناطق المنكوبة بلغ 120344.

ولفت إلى إنقاذ الفرق 121 شخصا في آخر 24 ساعة من تحت الأنقاض.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: "الأناضول"

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس