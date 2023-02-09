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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا

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توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا
AFP
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توقعت مؤسسة risklayer الألمانية لتقدير مخاطر الكوارث، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين وامتد إلى سوريا.

وتوقعت المؤسسة أن تتراوح الحصيلة الاجمالية لضحايا الزلزال بين 16 ألفا و560 قتيلا و83 ألفا و470 قتيلا، مبينة أن أكثر من 34 ألف ضحية ستسجل في تركيا وأكثر من 10 آلاف في سوريا.

وأوضحت risklayer أن هذه التوقعات تشمل كلا من تركيا وسوريا وأن هذه الأعداد هي توقع مشترك لضحايا الزلزال الأساسي في البلدين وبعض الهزات الارتدادية العنيفة له.

وذكرت أن زلزال قهرمان مرعش سيصنف ضمن أكثر 15 زلزالا مميتا عالميا منذ عام 1900 في حال ما إن بلغت الحصيلة الإجمالية لضحاياه نحو 34 ألف قتيل.

المصدر: risklayer

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زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)