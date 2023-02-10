"حميميم" يتسلم 20 طنا من المساعدات الروسية لتوزيعها على سكان المناطق المتضررة

أفاد مركز حميميم الروسي للمصالحة بسوريا بوصول أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية إلى مطار حميميم ليتم توزيعها على سكان المناطق المتضررة جراء الزلزال بالمحافظات السورية.

ووصلت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "Il-76 BTA" إلى مطار حميميم وسلمت أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية، ليتم توزيعها من قبل قوات حميميم وإيصالها إلى المحتاجين في المناطق المتضررة جراء الزلزال.

وأرسلت روسيا أكثر من 4.5 أطنان من المواد الغذائية من الأطعمة المعلبة والدقيق والمعكرونة وغيرها من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الأساسية.

هذا وتواصل وحدات تابعة للقوات الروسية في حميميم وأفراد الشرطة العسكرية الروسية المساعدة في تقديم العون والبحث والمساعدة في إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين وتقديم المعونات والمساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة المحافظات السورية المتضررة.

المصدر: RT