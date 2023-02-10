الحكومة السورية تتيح إدخال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها

وافقت الحكومة السورية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى منكوبي الزلزال في جميع مناطق البلاد بما فيها تلك الخارجة عن سيطرة الدولة.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس وافق في جلسة استثنائية على "إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة".

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وأشارت رئاسة المجلس عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة، سيكفل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها".

كذلك أقر المجلس "إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين، وتسهيل دخول كافة التبرعات والمبادرات الإغاثية بكل الوسائل وتفويض الوزراء المعنيين بموضوع التعاطي مع هذه المساعدات عن طريق اللجنة العليا للإغاثة".

وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية، والصحة، والأشغال العامة والإسكان، والنقل، والنفط، إعداد قاعدة بيانات خاصة بكافة الاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمواد الإغاثية والآليات والمشتقات النفطية لاستمرار عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض والركام وتقديم الاحتياجات للمتضررين، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات وحصر الأضرار تمهيداً لوضع برامج تنفيذية للتعامل معها.

المصدر: RT