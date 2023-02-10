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دراسة: زلزال تركيا وسوريا أحدث تصدّعات أرضية على مساحة 35 ألف كم مربع

العلوم والتكنولوجيا

دراسة: زلزال تركيا وسوريا أحدث تصدّعات أرضية على مساحة 35 ألف كم مربع
Globallookpress
شاب تركي تضرر بعد الزلزال الذي ضرب في تركيا وسوريا
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سجل العلماء تغيرات في الطبقة الصلبة للقشرة الأرضية على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، بعد الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير.

وتعتبر نتائج هذه الدراسة تحليلات أولية عبر تقنية قياس التداخل التفاضلي بالرادار ذي الفتحة الاصطناعية  (DInSAR)، وأجراها معهد الاستشعار الكهرومغناطيسي للبيئة، التابع للمجلس القومي الإيطالي للبحوث (IREA-CNR).

يشار إلى أن الدراسة المذكورة تمت على أساس صور رادار تم جمعها بواسطة القمر الصناعي Copernicus Sentinel-1A، وبرنامج مراقبة الأرض الذي تديره وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمفوضية الأوروبية.

المصدر: آكي الإيطالية

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس