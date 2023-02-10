دراسة: زلزال تركيا وسوريا أحدث تصدّعات أرضية على مساحة 35 ألف كم مربع

سجل العلماء تغيرات في الطبقة الصلبة للقشرة الأرضية على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، بعد الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير.

وتعتبر نتائج هذه الدراسة تحليلات أولية عبر تقنية قياس التداخل التفاضلي بالرادار ذي الفتحة الاصطناعية (DInSAR)، وأجراها معهد الاستشعار الكهرومغناطيسي للبيئة، التابع للمجلس القومي الإيطالي للبحوث (IREA-CNR).

يشار إلى أن الدراسة المذكورة تمت على أساس صور رادار تم جمعها بواسطة القمر الصناعي Copernicus Sentinel-1A، وبرنامج مراقبة الأرض الذي تديره وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمفوضية الأوروبية.

المصدر: آكي الإيطالية