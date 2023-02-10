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سوريا.. تشكيل لجان للكشف الفوري عن المباني المتضررة من الزلزال في اللاذقية

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سوريا.. تشكيل لجان للكشف الفوري عن المباني المتضررة من الزلزال في اللاذقية
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شكلت "جامعة تشرين" في محافظة اللاذقية السورية لجانا هندسية للكشف الفوري عن المباني المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المناطق في البلاد، ومنها اللاذقية.

ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس الجامعة ومقرها اللاذقية، بسام حسن أنه تم تشكيل لجان لتقييم ومعالجة الأبنية المتصدعة تتضمن أعضاء هيئة تدريسية وطلاب دراسات عليا وطلاب من المرحلة الجامعية الأولى، وسيتم من خلالها توصيف حالات البناء وتقديم التقارير اللازمة.

وأشار حسن إلى أن مهمة اللجان تتمثل بالكشف عن المباني بالتنسيق مع المحافظة ومجلس مدينتي اللاذقية وجبلة وكل الجهات الإدارية المسؤولة.

وأشار إلى أن اللجان ستنجز عملها وترفع تقاريرها إلى الجهات المعنية بالسرعة القصوى بعد تنسيق العمل وتكامله مع المعنيين في المحافظة ووزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين.

المصدر: "سانا"

 

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