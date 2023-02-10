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بالصور.. إقلاع طائرتي مساعدات من إقليم كردستان العراق إلى حلب السورية

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بالصور.. إقلاع طائرتي مساعدات من إقليم كردستان العراق إلى حلب السورية
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أعلن الهلال الأحمر العراقي أن طائرتين محملتين بالمواد الغذائية والصحية لغوث منكوبي الزلزال أقلعتا من مطار أربيل، متوجهتين إلى مدينة حلب السورية.

بالصور.. إقلاع طائرتي مساعدات من إقليم كردستان العراق إلى حلب السورية

وأوضح الهلال الأحمر العراقي عبر صفحته في "فيسبوك" أن ذلك يأتي بدعم من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية في إقليم كردستان.

بالصور.. إقلاع طائرتي مساعدات من إقليم كردستان العراق إلى حلب السورية
بالصور.. إقلاع طائرتي مساعدات من إقليم كردستان العراق إلى حلب السورية

وكان الهلال الأحمر العراقي أرسل إلى مطار دمشق يوم أمس 70 طنا من المواد الغذائية والسلل الصحية والمطبخية، والخيام مع ملحقاتها، والبطانيات، لدعم إغاثة العائلات المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا.

المصدر: RT

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