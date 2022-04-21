اليوم الـ57 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

يواصل الجيش الروسية لليوم الـ57 عمليته الخاصة في أوكرانيا، مستهدفا منشآت البنية التحتية العسكرية ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية، مع التركيز على مهمة تحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا

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