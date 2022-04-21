 
مباشر
عاجل
إصابة 8 فلسطينيين خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي

اليوم الـ57 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

أخبار العالم

اليوم الـ57 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suso

يواصل الجيش الروسية لليوم الـ57 عمليته الخاصة في أوكرانيا، مستهدفا منشآت البنية التحتية العسكرية ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية، مع التركيز على مهمة تحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا

ردود الفعل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا