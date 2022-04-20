أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف تدعم اقتراح الأمم المتحدة بشأن هدنة لعيد الفصح في أوكرانيا، اعتبارا من 21 أبريل.

وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "لطالما كانت أوكرانيا ولا تزال ملتزمة بحل النزاع بطريقة سلمية ودبلوماسية​​​. كما نؤكد مجددا موافقتنا على مقترحات الهدنة الإنسانية التي قدمها نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الأزمات مارتن غريفيث، خلال زيارته لأوكرانيا".

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وأشارت إلى أن الهدنة ستسمح بإجلاء المواطنين من المناطق الخطرة.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موسكو وكييف إلى وقف إنساني لإطلاق النار لمدة أربعة، أيام اعتبارا من يوم غد الخميس، لإخراج المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

المصدر: "سبوتنيك"