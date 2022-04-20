كييف تعلن التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول

كشفت مسؤولة أوكرانية إنه تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول انشاء ممر إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي أوكرانيا..

وقالت إيرينا فيريشتشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في رسالة عبر تلغرام: "توصلنا إلى اتفاق مبدئي (مع الروس) حول ممر إنساني للنساء والأطفال والكبار في السنّ".

ويتم إجلاء المدنيين عبر هذا الممرّ إلى مدينة زابوروجيا (الجنوب).

وصرحت فيريشتشوك: "نظرا للوضع الكارثي في ماريوبول، نركز الجهود على هذه الوجهة اليوم".

المصدر: أ ف ب