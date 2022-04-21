موسكو تصر على جعل مينسك طرفا في أي اتفاق بشأن أوكرانيا

أكد مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية أن موسكو تصر "بشكل مباشر" على إشراك بيلاروس في الاتفاقيات المستقبلية مع أوكرانيا وجعلها إحدى الدول الضامنة.

وقال مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك في حوار مع وكالة "تاس" نشر اليوم الجميس: "موسكو لا توافق على انضمام مينسك إلى الاتفاق فحسب، بل نحن نصر بشكل مباشر على إشراك بيلاروس في الاتفاقيات المستقبلية وجعلها إحدى الدول الضامنة"، مضيفا أن "ذلك سيحقق التوازن داخل نادي هذه الدول الضامنة".

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وأضاف بوليشوك: "بالطبع بحثنا هذا الموضوع مع الأصدقاء البيلاروسيين، الذين يساعدون المفاوضات (الروسية الأوكرانية) ويوفرون منصة لها".

وتجري المفاوضات الروسية الأوكرانية منذ 28 فبراير وعقدت عدة جولات منها في بيلاروس، ثم واصل الطرفان التواصل عبر رابط الفيديو، قبل أن ينعقد اجتماع الوفدين وجها لوجه في اسطنبول في 29 مارس.

وفي وقت سابق صرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بأنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات بشأن أوكرانيا من دون مشاركة مينسك، وكذلك "اتفاقات منفصلة" من خلف ظهرها، وأن روسيا تتفهم هذا الموقف.

المصدر: "تاس"