لوكاشينكو: لا يمكن إجراء محادثات بشأن أوكرانيا من دون بيلاروس

صرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بأنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات بشأن أوكرانيا من دون مشاركة مينسك، وكذلك "اتفاقات منفصلة" من خلف ظهرها، وروسيا تتفهم هذا الموقف.

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وقال لوكاشينكو في اجتماع لمجلس الأمن الوطني: "أريد أن أوضح موقفنا لكم، والذي أوعزنا به لوزير الخارجية وأمرنا بتنفيذه. لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات من دون مشاركة بيلاروس. بما أنكم أقحمتمونا في هذا، أولا وقبل كل شيء، الدول الغربية. هناك، في هذه المفاوضات، بالطبع، يجب التعبير عن موقف بيلاروس".

وأوضح لوكاشينكو أن مينسك لا تنطلق من أن بيلاروس "وضعت في نفس السلة مع روسيا.. لا، نحن ننطلق من أن هذه الحرب وراء سياج بلدنا. إنها تؤثر بشكل خطير على الوضع في بيلاروس. لذلك، لا يمكن أن تكون هناك اتفاقات منفصلة وراء ظهر بيلاروس. وأنا مقتنع تماما وأعلم أن روسيا تتفهم هذا الموقف. لا يوجد ضرر في هذا، لكنه سيتعارض مع خطة الغرب. لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نرقص على أنغام الغرب".

المصدر: نوفوستي