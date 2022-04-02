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بوتين يهنئ لوكاشينكو بيوم وحدة شعوب روسيا وبيلاروس

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بوتين يهنئ لوكاشينكو بيوم وحدة شعوب روسيا وبيلاروس
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بيوم وحدة شعوب البلدين، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاقيات الحالية سيخلق ظروفا لتعزيز المواقع الدولية للبلدين.

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لوكاشينكو يهنئ بوتين بيوم الوحدة بين روسيا وبيلاروس
لوكاشينكو يهنئ بوتين بيوم الوحدة بين روسيا وبيلاروس

ونقل المكتب الصحفي للكرملين، اليوم السبت، عن برقية تهنئة قال فيها بوتين: "تمكن بلدانا في الآونة الأخيرة من عمل الكثير من أجل تطوير التكامل والتعاون الثنائي البناء. وتم تبنى عدد من الوثائق المهمة للغاية، بما فيها برامج تطوير المجالات والعقيدة العسكرية المحدثة، ومفهوم سياسة الهجرة للدولة الاتحادية".

وأضاف المكتب أن الرئيس بوتين عبر عن ثقته بأن يخلق تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها، ظروفا لتعزيز مواقع روسيا وبيلاروس على الساحة الدولية، وكذلك مواصلة الحركة الهادفة إلى إنشاء المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني المشترك.

المصدر: تاس

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