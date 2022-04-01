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لوكاشينكو يهنئ بوتين بيوم الوحدة بين روسيا وبيلاروس

أخبار روسيا

لوكاشينكو يهنئ بوتين بيوم الوحدة بين روسيا وبيلاروس
Globallookpress Sergei Ilyin/Kremlin Pool
الرئيسان الروسي/ فلاديمير بوتين والبيلاروسي/ ألكسندر لوكاشينكو (صورة أرشيفية)
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أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي البلدين، والذي يتم الاحتفال به سنويا يوم 2 أبريل.

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/BelTA/Maxim Guchek
استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر الفيديو

وبالإضافة إلى قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتكامل بينهما في إطار دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس، ناقش الزعيمان العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث جاء في الرسالة المنشورة على موقع الكرملين أن الرئيس الروسي أبلغ نظيره البيلاروسي بتطورات العملية الخاصة بحماية الدونباس، وقدم تقييماته بشأن المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وكان لوكاشينكو قد صرح في وقت سابق أن بيلاروس وروسيا ستردان على نحو مشترك على التحديات الراهنة، وشدد على توحد الشعبين الروسي والبيلاروسي في أهدافهما.

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين

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