زيلينسكي يقول إنه لم يتسلم إي مسودة وثيقة اتفاق من روسيا

زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه "لم ير" أي مسودة وثيقة للاتفاق من روسيا، مؤكدا أن "أوكرانيا لم تتسلم أي شيء" من هذا القبيل.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "لم أسمع أي شيء، لم أر أي شيء، أنا متأكد من أنه لم يتم تسليم أي شيء لنا".

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن "روسيا سلمت لأوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق، والكرة الآن في ملعب كييف، وننتظر منها جوابا".

وأشار المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، إلى أن الجانب الأوكراني ينحرف باستمرار عن الاتفاقات التي سبق أن وافق عليها، ويغير موقفه باستمرار، مضيفا أن "ذلك بالنسبة لفعالية المفاوضات وجدواها له عواقب وخيمة".

المصدر: "نوفوستي"