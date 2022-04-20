 
مباشر

زيلينسكي يقول إنه لم يتسلم إي مسودة وثيقة اتفاق من روسيا

أخبار العالم

زيلينسكي يقول إنه لم يتسلم إي مسودة وثيقة اتفاق من روسيا
Globallookpress Sipa USA
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suq4

زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه "لم ير" أي مسودة وثيقة للاتفاق من روسيا، مؤكدا أن "أوكرانيا لم تتسلم أي شيء" من هذا القبيل.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "لم أسمع أي شيء، لم أر أي شيء، أنا متأكد من أنه لم يتم تسليم أي شيء لنا".

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن "روسيا سلمت لأوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق، والكرة الآن في ملعب كييف، وننتظر منها جوابا".

وأشار المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، إلى أن الجانب الأوكراني ينحرف باستمرار عن الاتفاقات التي سبق أن وافق عليها، ويغير موقفه باستمرار، مضيفا أن "ذلك بالنسبة لفعالية المفاوضات وجدواها له عواقب وخيمة".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا