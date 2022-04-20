تشاووش أوغلو: هناك دول معنية باستمرار الحرب في أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن هناك دولا معنية باستمرار الحرب في أوكرانيا وعدم انتهائها، "بهدف إضعاف روسيا ومحاربتها بشكل غير مباشر".

ونقل مراسل RT في تركيا عن تشاووش أوغلو قوله إن "التطورات الأخيرة منذ حادثة بوتشا وحتى الآن أثرت سلبا على النتائج الإيجابية من اجتماع إسطنبول"، مضيفا أن "هناك تباعدا بين الأطراف حاليا، لكن المفاوضات متواصلة بطريقة ما".

وأشار إلى أن "المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني مستمرة على شكل محادثات تقنية خلف الأبواب المغلقة"، لافتا إلى أن الرئيسين الروسي والأوكراني "لم يتمكنا من التوافق على قضايا مهمة من أجل عقد لقاء بينهما، من بينها الضمانات الأمنية والأطراف الضامنة".

وأوضخ أن "الملفات التي تعقّد لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني هي وضعية دونباس، ووضعية شبه جزيرة القرم"، مشيرا إلى أن "لقاءهما قد يحدث في أي وقت، وقد يتأخر وقتا طويلا، ولا نتمنى أن يُلغى".

المصدر: RT