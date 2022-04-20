الدفاع الروسية: إجلاء نحو 900 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة قرابة 900 ألف شخص من أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى الأراضي الروسية.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف في إحاطة إعلامية: "على الرغم من العراقيل التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 14982 شخصا إلى روسيا من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بما في ذلك 2940 طفلا"​​​.

وأوضح أنه "منذ بداية العملية الخاصة، تم إجلاء 894 ألفا و30 شخصا، منهم 163 ألفا و761 طفلا. وعبرت أكثر من 118 ألف و810 سيارات خاصة الحدود الروسية، بما في ذلك 1843 سيارة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابع أن "أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تواصل العمل في مناطق روسيا، وهي مجهزة تجهيزا كاملا بكل ما هو ضروري".

وأشار إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقى الخط الساخن لمقر العمل الإنساني الروسي والسلطات والكيانات الروسية، والمنظمات العامة 357 نداءً من مواطنين أجانب وأوكرانيين، وفي المجموع هناك حوالي 2.8 مليون منهم في قاعدة البيانات من 2128 بلدة في أوكرانيا.

ولفت إلى أن النازيين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6126 مواطنا أجنبيا من تسع دول كرهائن و"دروع بشرية".

المصدر: "سبوتنيك"