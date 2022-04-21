موسكو: نراقب باهتمام تصريحات أوكرانيا ومولدوفا حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال أليكسي بولشوك مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، إن موسكو تراقب باهتمام تصريحات أوكرانيا ومولدوفا حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي في حديث لوكالة "تاس": "نحن نتابع هذه العمليات عن كثب. لدى كلا الدولتين اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتشاركان في الشراكة الشرقية، وقد اتحدتا مع جورجيا فيما يسمى بالثلاثي المنفذ للتكامل الأوروبي. في نهاية فبراير - بداية مارس، قدموا طلبات رسمية للحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي وتلقوا استبيانات من بروكسل. وقبل عدة أيام أرسلت كييف الردود على ذلك".

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وأشار بولشوك إلى أنه "في 2013-2014 ، تسبب تأجيل توقيع الاتفاقية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، باندلاع الأحداث التي أسفرت عن وقوع الانقلاب في كييف في ربيع 2014.

المصدر: تاس