إندونيسيا: التوترات الجيوسياسية لن تدمر مجموعة العشرين

صرحت وزيرة المالية الإندونيسية سري ملياني إندراواتي، التي تترأس بلادها مجموعة العشرين حاليا، بأن التوترات الجيوسياسية الراهنة لن تدمر التعاون بين أعضاء المجموعة.

وقالت إندراواتي في أعقاب اجتماع الدورة الربيعية لإدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يوم الأربعاء، إن "جميع الأعضاء ينظرون إلى مجموعة العشرين بمثابة تجمع مهم، وأهم مجموعة للتعاون الاقتصادي".

وأضافت، تعليقا على التوترات الجيوسياسية الحالية: "إنني على قناعة بأن ذلك لن يدمر التعاون ولن يقلل من دور المجموعة".

وأشارت إلى أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين، الذي عقد في واشنطن كان "معقدا".

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وأوضحت أن "أعضاء المجموعة أعربوا عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية (في أوكرانيا) وآثار الحرب على الاقتصاد والقطاع المالي، ودعوا إلى إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن".

وأشارت إلى أن الكثير من الدول "دانت الحرب معتبرة إياها غير مبررة"، وبعض الأعضاء "عبروا عن القلق إزاء العواقب الاقتصادية للعقوبات".

وأضافت أن المشاركين في الاجتماع "اتفقوا في الرأي بأن الحرب والخطوات المتعلقة بها ستعرقل تعافي الاقتصاد العالمي، وتثير المخاوف بشأن الأمن الغذائي وأسعار المحروقات".

وأكدت أن مغادرة بعض الوفود أثناء كلمة الممثل الروسي لم يؤد إلى إحباط المشاورات، و"لم يشكل أي مشاكل لمناقشاتنا".

المصدر: تاس