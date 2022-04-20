رابطة محترفي التنس العالمية تنتقد بشدة قرار منظمي بطولة ويمبلدون حرمان اللاعبين الروس من المشاركة

انتقدت رابطة محترفي التنس (ATP) في بيان رسمي اليوم الأربعاء، قرار منظمي بطولة ويمبلدون حرمان اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة في الدورة المقررة بين 27 يونيو و10 يوليو.

وجاء في بيان رابطة محترفي التنس: "نعتقد أن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه منظمو بطولة ويمبلدون ونادي عموم بريطانيا للتنس باستبعاد اللاعبين الروس والبيلاروس من بطولات العشب البريطانية هذا العام غير عادل ويمكن أن يشكل سابقة مدمرة للعبة".

وأضاف البيان: "التمييز على أساس الجنسية هو انتهاك لاتفاقنا مع ويمبلدون، والذي ينص على أن مشاركة اللاعب تعتمد فقط على تصنيفات رابطة محترفي التنس".

ATP осудила решение организаторов Уимблдона отстранить от турнира россиянhttps://t.co/rK5xWRyldVpic.twitter.com/nB4sbJv9CQ — РИА Новости Спорт (@rsportru) April 20, 2022

إقرأ المزيد

وكان منظمو بطولة ويمبلدون البريطانية لكرة المضرب قد أعلنوا في وقت سابق اليوم حرمان لاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في ثالث البطولات الأربع الكبرى في الموسم، مبررين قرارهم بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

وكانت الجهات المشرفة على لعبة كرة المضرب قد حظرت مؤخرا الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في مسابقات الفرق الدولية تحت علم بلادهم، ويشاركون حاليا في كل مسابقات التنس بصفة محايدة.

يذكر أن قرار منظمي بطولة ويمبلدون غير المسبوق والتمييزي يكلفها الكثير من بريقها هذا العام بخسارة مشاركة الكثير من نجوم اللعبة أمثال الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني على العالم بالإضافة إلى مواطنيه أندريه روبليف المصنف الثامن وكارين خاشانوف المصنف الـ26 وأصلان كاراتسيف المصنف الـ30.

وفي منافسات السيدات، ستغيب بموجب هذا القرار كل من الروسيتين أناستاسيا بافليوتشينكوفا المصنفة الـ15 وداريا كاساتكينا المصنفة 26 والبيلاروسيتين أرينا سابالينكا المصنفة الرابعة عالميا وفيكتوريا أزارينكا المصنفة الـ18.

المصدر: rsport.ria.ru