حرمان لاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في بطولة ويمبلدون

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون البريطانية لكرة المضرب اليوم الأربعاء حرمان لاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولة المقررة بين 27 يونيو و10 يوليو.

وبرر منظمو بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في الموسم، قرارهم بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

وبهذا القرار، ستخسر البطولة الكثير من نجوم اللعبة أمثال الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني على العالم بالإضافة إلى مواطنيه أندريه روبليف المصنف الثامن وكارين خاشانوف المصنف الـ26 وأصلان كاراتسيف المصنف الـ30.

وفي منافسات السيدات، ستغيب بموجب هذا القرار كل من الروسيتين أناستاسيا بافليوتشينكوفا المصنفة الـ15 وداريا كاساتكينا المصنفة 26 والبيلاروسيتين أرينا سابالينكا المصنفة الرابعة عالميا وفيكتوريا أزارينكا المصنفة الـ18.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022. — Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022

وأصبحت ويمبلدون أول بطولة بكرة المضرب تمنع رياضيي بلد ما من المشاركة لأسباب سياسية.

وكانت الجهات المشرفة على لعبة كرة المضرب قد حظرت مؤخرا الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في مسابقات الفرق الدولية تحت علم بلادهم، ويشاركون حاليا في كل مسابقات التنس بصفة محايدة.

⚡️ Россиянам и белорусам запретили участвовать в Уимблдоне, теннисистам из России и Белоруссии впервые отказали в допуске к соревнованиям.



❗️ Организаторы Уимблдона готовы в июне пересмотреть недопуск российских и белорусских теннисистов на турнирhttps://t.co/V7GyH3DRuZpic.twitter.com/b7zXtzEpZV — РИА Новости Спорт (@rsportru) April 20, 2022

المصدر: rsport.ria.ru