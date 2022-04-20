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حرمان لاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في بطولة ويمبلدون

الرياضة

حرمان لاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في بطولة ويمبلدون
AFP
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أعلن منظمو بطولة ويمبلدون البريطانية لكرة المضرب اليوم الأربعاء حرمان لاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولة المقررة بين 27 يونيو و10 يوليو.

وبرر منظمو بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في الموسم، قرارهم بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

وبهذا القرار، ستخسر البطولة الكثير من نجوم اللعبة أمثال الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني على العالم بالإضافة إلى مواطنيه أندريه روبليف المصنف الثامن وكارين خاشانوف المصنف الـ26 وأصلان كاراتسيف المصنف الـ30.

وفي منافسات السيدات، ستغيب بموجب هذا القرار كل من الروسيتين أناستاسيا بافليوتشينكوفا المصنفة الـ15 وداريا كاساتكينا المصنفة 26 والبيلاروسيتين أرينا سابالينكا المصنفة الرابعة عالميا وفيكتوريا أزارينكا المصنفة الـ18.

وأصبحت ويمبلدون أول بطولة بكرة المضرب تمنع رياضيي بلد ما من المشاركة لأسباب سياسية.

وكانت الجهات المشرفة على لعبة كرة المضرب قد حظرت مؤخرا الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في مسابقات الفرق الدولية تحت علم بلادهم، ويشاركون حاليا في كل مسابقات التنس بصفة محايدة.

المصدر: rsport.ria.ru

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