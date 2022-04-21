السفير الروسي لدى لندن: بريطانيا لا تبالي بمصير أسراها في أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندري كيلين، أن "لندن لا تعير أي اهتمام لمصير الجنود البريطانيين المأسورين في دونباس جنوب شرق أوكرانيا".

وقال إن "سلطات المملكة المتحدة لم تتقدم بطلب إلى البعثة الدبلوماسية الروسية لاستبدال الأسرى البريطانيين بالسياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك".

وأضاف: "يبدو أن مصير العسكريين البريطانيين لا يهمهم كثيرا".

من جهتها، حملت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحكومته "المسؤولية عن التخلي عن رعاياهم الذين أصبحوا ضحية الدعاية البريطانية وتوجهوا إلى أوكرانيا لقتل الناس، وعدم الاهتمام إطلاقا بمصير البريطانيين الذين وجدوا أنفسهم في محنة".

وقالت: "لا تقلقوا لأن الجانب الروسي يراعيهم، ويمدهم بالغذاء والماء والدعم المطلوب، وكذلك الأجانب الآخرين الذين استسلموا أو أسروا".

وأعلنت موسكو حتى الآن عن احتجاز مواطنين بريطانيين في ماريوبول هما أيدن أسلين وشون بينر، مؤكدة أنها "تعتبرهما مرتزقين أجنبيين لا تنطبق عليهما اتفاقية جنيف لأسرى الحرب".

المصدر: RT + "سبوتنيك"