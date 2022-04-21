الخارجية الروسية: المفاوضات بين موسكو وكييف تجري بشكل يومي عمليا

قال أليكسي بولشوك مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، إن المفاوضات بين موسكو وكييف تجري عمليا بشكل يومي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي في حديث لوكالة "تاس": "تتواصل في الوقت الحالي المفاوضات الروسية- الأوكرانية المباشرة. وخلالها يتبادل الوفدان وجهات النظر ويجري بحث ومناقشة الاتفاقات الممكنة بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا، ووضعها المستقبلي المحايد وغير التكتلي وكذلك بعض القضايا الأخرى".

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وأشار إلى أنه جرت حتى الآن، ثلاث جولات مباشرة في بيلاروس، وهي المكان الرئيسي للمفاوضات، وواحدة في تركيا. وتجري المفاوضات الآن عبر الفيديو بشكل شبه يومي.

بدأت المفاوضات الروسية الأوكرانية في يوم 28 فبراير، ويرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس