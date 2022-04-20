تركيا ترفض المساعي الأوكرانية بأن تكون الضامن لها على غرار المادة 5 من ميثاق الناتو

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا تعارض العمل كضامن لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتو.

وقال أوغلو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن تورك": "نحن لسنا ضد أن نصبح ضامنا لأوكرانيا. لكن الجانب الأوكراني يطالب بضمان على غرار الفقرة الخامسة من ميثاق الناتو. نحن والولايات المتحدة وبريطانيا نعارض هذا. من الضروري فهم العملية نفسها، وما هي هذه الضمانات، وما هي المتطلبات، ومن الضروري أن تقبل جميع الدول الضامنة الشروط".

وقد أكد في وقت سابق أن أوكرانيا تسعى لتأمين ضمانات أمنية مثل المادة الخامسة من ميثاق الناتو.

وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو على أن أي هجوم أو عدوان مسلح ضد طرف من دول الحلف يعد عدوانا على جميع الدول الأعضاء.

المصدر: نوفوستي