شي: الصين ترفض العقوبات أحادية الجانب والكيل بمكيالين

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن القيادة الصينية ترفض العقوبات أحادية الجانب ولا تنوي اتباع معايير مزدوجة في تسوية القضايا الدولية.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها شي صباح اليوم الخميس عبر الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2022، وهو منتدى اقتصادي يعقد في بلدة بوآو بجنوب الصين ويعد "دافوس" آسيويا.

وقال شي: "نعارض العقوبات أحادية الجانب ولا نعتزم اتباع سياسة تهدف إلى تشكيل تكتلات وتصعيد المواجهة"، مضيفا أن بكين "تؤيد أي جهود لتسوية الأزمات في العالم، ولن تمارس الكيل بمكيالين".

وشدد الزعيم الصيني على رفض بكين القاطع لمبدأ "اليد الطولى" في الولاية القضائية والذي تتبعه بعض الدول، وقال: "نقف ضد إساءة استخدام العقوبات الأحادية.. وسندافع بقوة عن الأمن في كل من المجالات التقليدية والجديدة، وسنعمل بشكل مشترك على حل القضايا العالمية مثل التصدي للنزاعات والإرهاب وتغير المناخ، وحل مشكلات الأمن السيبراني والبيولوجي".

وأعرب شي عن تأييده لعملية العولمة، وأضاف أن المجتمع الدولي أصبح "جهازا معقدا" جراء عملية التكامل، محذرا من أن "إزالة أي جزء من هذا الجهاز ستسبب مشاكل خطيرة في تشغيله"، وأنه "عندما يحدث ذلك، سيخسر كل من المستهدفين والمبادرين بمثل هذه الأعمال على حد سواء".

المصدر: وكالات