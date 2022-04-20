قوات دونيتسك: مقتل طفل جراء اعتراض صاروخ أوكراني فوق شاختيورسك

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن طفلا قتل في مدينة شاختيورسك جراء اعتراض صاروخ أطلقته قوات الحكومة الأوكرانية.

وذكرت هيئة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، على قناتها في تطبيق "تيليغرام" اليوم الأربعاء: "فوق شاختيورسك اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وسقطت شظاياه على الحي رقم 7".

وأشارت الهيئة إلى أن الحادث ألحق أضرارا بالعديد من المنازل في الحي وخلف، بالإضافة إلى الطفل القتيل، ثلاثة جرحى بين المدنيين، منهم طفل آخر، ناهيك عن اندلاع حرائق.

ورجحت الهيئة أن الصاروخ الذي تم اعتراضه من طراز "توتشكا أو".

وكانت روسيا وجمهورية دونيتسك قد اتهمتا القوات الأوكرانية باستخدام هذا النوع من الصواريخ لقصف مجموعة من اللاجئين في محطة قطارات مدينة كراماتورسك في الثامن من أبريل الجاري (وحملت كييف روسيا المسؤولية عن الحادث الذي خلف أكثر من 50 قتيلا) وشن هجوم على وسط مدينة دونيتسك في 14 مارس، ما أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا.

المصدر: RT