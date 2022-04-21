الدفاع الروسية: الجيش يوجه ضربات على 14 موقعا تابعا للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش وجه هجمات بصواريخ عالية الدقة على 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا، وقامت بتحييد 120 متطرفا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف: "نتيجة الضربات التي وقعت في منطقة بوباسنيا، تم أصابت الأهداف التالية.. مركز قيادة، ومستودعين للذخيرة، ومخزنين للأسلحة والذخيرة، وكذلك مناطق تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومعقلان للقوميين المتطرفين".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات الذخيرة في مستوطنتي شنوركي وسلافيانسك، وتم تدمير القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفكا، مما أدى إلى تحييد ما يقارب الـ120 قوميا متطرفا، بالإضافة إلى أكثر من 30 سيارة ومركبة مدرعة".

وأضاف: "دمرت الطائرات الروسية 64 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد، من بينها 17 موقعا لتمركز المعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف: "أصابت طائرات العمليات التكتيكية للقوات الفضائية الروسية الأهداف في منطقتي كراسني ليمان ودروبيشيفو، بالإضافة إلى مستودعين للصواريخ والمدفعية بالقرب من مدينة زابوروجيا".

وأوضح أنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 140 مقاتلة أوكرانية و106 مروحيات و512 مسيرة، و254 نظام دفاع جوي، بالإضافة إلى 2422 دبابة".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات