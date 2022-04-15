الدفاع الروسية: تم القضاء على نحو 30 مرتزقا بولنديا في مقاطعة خاركوف تابعين لشركة عسكرية خاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وحذرت من أن أي هجمات أو أعمال تخريبية على أراضي روسيا ستقابله زيادة في عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في موجز صحفي اليوم الجمعة، إن القوات الروسية وجهت ضربات صاروخية خلال الليلة الماضية، وتمكنت من القضاء على مفرزة تكون من نحو 30 مرتزقا بولنديا في مقاطعة خاركوف، تابعين لشركة عسكرية خاصة، بالإضافة إلى تدمير نقاط تمركز ونقاط دعم وإسناد للقوات الأوكرانية.

كذلك استهدفت القوات الروسية الليلة الماضية، بصواريخ كاليبر عالية الدقة وبعيدة المدى والتي تم إطلاقها من البحر منشأة عسكرية في ضواحي كييف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الطيران الروسي العملياتي التكتيكي دمر 13 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل، من بينها: مستودعان لأسلحة الصواريخ والمدفعية و10 نقاط لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وفي منطقتي غوساروفكا وفولوبويفكا تم استهداف وتدمير نقاط وتمركزات للجيش والمعدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك 3 مراكز دعم و9 مركبات مدرعة ومركبات لأغراض مختلفة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير ما يلي: 132 طائرة، و 105 طائرات هليكوبتر، و245 صاروخا مضادا للطائرات، و 456 طائرة بدون طيار، و 2213 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 249 قاذفة صواريخ متعددة، و966 قاذفات مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وكذلك 2110 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية