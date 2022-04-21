عدد الوافدين من أوكرانيا وجمهورية دونيتسك إلى روسيا تجاوز 915 ألف شخص

قال مصدر في الهيئات الأمنية المختصة الروسية لمراسل "تاس"، إن عدد الوافدين من أوكرانيا وجمهورية دونيتسك إلى أراضي روسيا، تجاوز 915 ألف شخص.

وأضاف المصدر: "بشكل إجمالي، وصل أكثر من 915000 شخص، من بينهم ما يقرب من 170000 طفل، إلى الأراضي الروسية عبر نقاط التفتيش في مقاطعات روستوف وبيلغورود وكورسك وبريانسك، وجمهورية القرم من دونباس وأوكرانيا".

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ووفقا له، يعبر الحدود الروسية كل يوم قادما من دونباس وأوكرانيا، من 15000 إلى 20000 شخص. ولاستقبال هؤلاء اللاجئين تم نشر في شبه جزيرة القرم وبلغورود وروستوف، خمسة مخيمات في المناطق المجاورة مباشرة للحدود.

ومن هناك يتم توزيع هؤلاء اللاجئين على 46 منطقة في روسيا، حيث يعمل 483 مركز إقامة مؤقت.

المصدر: تاس