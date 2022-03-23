رئيس الصليب الأحمر في موسكو لمناقشة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن رئيسها بيتر ماورير وصل إلى موسكو لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضي هذا البلد.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء أن ماورير "يعتزم إجراء مناقشات مع السلطات الروسية بشأن المسائل الإنسانية العاجلة التي ينبغي حلها بغية تخفيف معاناة الناس المتأثرين بالنزاع في أوكرانيا".

ونقل البيان عن ماورير قوله إن "النزاع الحالي الذي انطلق منذ بضعة أسابيع ألحق الكثير من المآسي والدمار، مثل النزاع المستمر منذ ثماني سنوات في منطقة دونباس".

وتابع: "هناك إجراءات محددة يجب على الأطراف اتخاذها وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي من أجل تخفيف معاناة الناس. زرت كييف الأسبوع الماضي وفي الأسبوع الجاري وصلت إلى موسكو لمواصلة مناقشة هذه الإجراءات مع السلطات".

ولفتت اللجنة إلى أن أجندة محادثات ماورير في موسكو تضم أيضا الوضع الإنساني في سوريا وعواقب الجولة الأخيرة من النزاع في منطقة قره باغ جنوب القوقاز.

ومن المفترض أن يلتقي ماورير في موسكو بممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية ورئيس اللجنة الروسية للصليب الأحمر التي تبذل جهودا ملموسة بغية مساعدة اللاجئين من منطقة دونباس في البلاد.

ولفت البيان إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى إلى أداء دور الوسيط النزيه والحيادي بين جميع الأطراف والإسهام في الحوار بينها وحل المشاكل الإنسانية القائمة.

المصدر: RT