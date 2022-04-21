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كييف تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتناوب المنتظم للكوادر في محطة تشيرنوبل

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كييف تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتناوب المنتظم للكوادر في محطة تشيرنوبل
Legion-Media Mykhaylo Palinchak / SOPA Images/Sipa USA
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أن السلطات الأوكرانية أبلغته بعودة التناوب المنتظم للكوادر في محطة تشيرنوبل الكهرذرية بعد انسحاب العسكريين الروس.

وقال غروسي في بيان له يوم الخميس، إنه "من الجيد أن الكوادر في هذه المحطة النووية المهمة قادرون على العمل في أجواء طبيعية أكثر بعد أسابيع من العمل في ظروف صعبة، وبإمكانهم العودة إلى منازلهم للاستراحة ورؤية عائلاتهم".

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وأشاد غروسي بـ"شجاعة وصمود" العاملين في محطة تشيرنوبل، الذين "واصلوا أداء مهامهم ذات الأهمية الحيوية أثناء النزاع".

وأعلن عن نيته زيارة الموقع نهاية الشهر الجاري.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن عودة الاتصال المباشر بين الجهات الأوكرانية ومحطة تشيرنوبل بعد أكثر من شهر من فقدانه على خلفية العملية العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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