واشنطن: دول أعضاء في الناتو قد تشارك في عملية إجلاء من ماريوبول إذا ما سمحت روسيا بذلك

رجحت دبلوماسية أمريكية بارزة أن دولا أعضاء في حلف الناتو قد تشارك في إجلاء المدنيين والعسكريين الجرحى من مدينة ماريوبول الأوكرانية الخاضعة بالكامل تقريبا لسيطرة الجيش الروسي.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في حديث إلى شبكة CNN اليوم الأربعاء، إن هناك "بعض الآمال" في أن توفر روسيا "ممرا آمنا لانسحاب المدنيين والعسكريين الجرحى من ماريوبول".

ورجحت أنه "قد يكون هناك حلفاء من الناتو منخرطون في هذه العملية إذا حصل ذلك".

في الوقت نفسه، زعمت نولاند بأن اتفاقا من هذا النوع "سبق أن انهار عدة مرات"، مشيرة إلى أن الجانب الروسي هو الذي يعود إليه قرار توفير الممر الآمن من عدمه.

وحملت الدبلوماسية الأمريكية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المسؤولية" عن "ارتكاب جرائم حرب"، مضيفة أن حصار ماريوبول "يظهر قساوة هذه الحرب".

ولم تكشف نولاند ماهية دول الناتو التي قد تشارك في عملية الإجلاء المحتملة من ماريوبول.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية تطهير مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل للقوات الموالية لحكومة كييف في ماريوبول.

وأعلنت روسيا غير مرة في الأيام الأخيرة عن فتحها ممرات إنسانية بغية منح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في "آزوفستال" فرصة الاستسلام وإنقاذ أرواحهم، غير أن هؤلاء لا يزالون يتحصنون داخل المصنع.

المصدر: CNN