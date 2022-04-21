قديروف: تحرير مصنع "آزوفستال" في ماريوبول من النازيين اليوم بعد الغداء

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إنه سيتم تحرير مصنع "آزوفستال" في ماريوبول بالكامل من أيدي القوميين المتعصبين الأوكرانيين.

وشدد قديروف على أن هذا المجمع الصناعي، سيخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية مع حلول ظهر يوم 21 أبريل.

وأضاف قديروف: "اليوم، قبل أو بعد الغداء، سيكون مصنع آزوفستال تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية. الاستراتيجية جاهزة والمقاتلون على أهبة الاستعداد، وهناك حاجة لبعض الوقت فقط".

ووفقا له، لن يكون هناك بعد الآن أي مجال لمعاناة الناس في دونباس، ولن يكون هناك قوميون متعصبون في أوكرانيا.

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وقال رئيس الشيشان: "بالنسبة للغرب وأوروبا، هذه أخبار غير سارة، ولكن بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يرغبون في العيش في سلام ووئام، فهذا أمر سار جدا".

وأضاف، مخاطبا القوميين المتعصبين الأوكرانيين، أنه كان يجب عليهم "الاستسلام في وقت سابق"، لكن حتى لو قرروا الاستسلام في الصباح، فإنه يؤكد أن قيادة القوات المسلحة الروسية ستتخذ "القرار الصائب".

المصدر: ura.news