قديروف للنازيين في أوكرانيا: لن تفلتوا من حصار "آزوفستال"

أيد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف قرار الرئيس فلاديمير بوتين عدم اقتحام مصنع "آزوفستال" للصلب في ماريوبول، والاكتفاء بتطويقه "حتى لا تمرّ الذبابة منه".

وكتب على "تيليغرام": "عضو مجلس الدوما آدم ديليمخانوف، ونائب قائد فوج الشرطة في جمهورية الشيشان العقيد سلطان راشايف والمقاتل خالد قديروف خططوا أمس لاقتحام مصنع "آزوفستال".. اليوم ألغى القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على وأمر بالتركيز على مهام أخرى".

وأضاف: "الهدف الرئيسي قد تحقق.. أتباع بانديرا محاصرون في المناطق الصناعية ولن يتمكنوا من الفرار.. السبيل الوحيد للخروج هو الاستسلام.. آمل أن يكون لديهم ما يكفي من الحكمة في هذا الأمر".

وأشار بوتين في اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أنه "يجب دائما التفكير في الحفاظ على حياة وسلامة الجنود والضباط"، وذلك بعد إعلان قديروف أن "آزوفستال" سيخضع لسيطرة الجيش الروسي ظهر الخميس".

المصدر: "نوفوستي"