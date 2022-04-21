بوتين للقوات الروسية :لا تقتحموا مصنع آزوفستال وأحكموا الطوق عليه ولا تسمحوا ولا حتى لذبابة بالمرور

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الجيش بعدم اقتحام منطقة مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول، مشددا على ضرورة إحكام الطوق عليها "كي لا تقدر حتى الذبابة على المرور".

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو اليوم الخميس: "أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية أمرا غير مجد، وآمر بإلغائه".

وعلل بوتين إلغاء اقتحام "آزوفستال" باعتبارات إنقاذ أرواح الجنود الروس وقال: "هذا هو الحال عندما يجب أن نعتني - أكثر من أي وقت آخر - بالحفاظ على حياة وصحة جنودنا وضباطنا. ليست هناك حاجة للنزول إلى السراديب والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية".

وأضاف: "أغلقوا هذه المنطقة الصناعية حتى لا تستطيع الذبابة من المرور بها".

وأكد بوتين أن روسيا تضمن الحياة والمعاملة اللائقة لعناصر الجيش الأوكراني إذا قرروا الخروج من "آزوفستال".

المصدر: "تاس"