تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الثامن.. لحظة بلحظة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sipd
تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثامن وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
ميدانيا...
وزارة الدفاع الروسية تكشف معنى الرموز التي تحملها الآليات العسكرية الروسية في أوكرانيا
- مصدر: إجلاء أكثر من 142 ألف شخص من دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي
- الدفاع الروسية: تم تدمير 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و 52 طائرة خلال العملية العسكرية
- وزارة الدفاع الروسية تقدم مساعدات للسكان الأوكرانيين في مناطق سيطرة الجيش الروسي
ردود الفعل...
ألمانيا تسلم أوكرانيا 2700 صاروخ إضافي مضاد للطيران
سفير روسيا بأنقرة: نقدر التزام تركيا باتفاقية "مونترو"
وزير إسرائيلي تعليقا على العقوبات ضد روسيا: نحن في الجانب الغربي
استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
خبير استراتيجي يكشف تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر
الخارجية الروسية: تصرف الولايات المتحدة تجاه عمل البعثات الدبلوماسية الروسية "نفاق"
- شركة "سبوتيفاي" الرائدة في البث الموسيقي تعلن أنها أغلقت مكاتبها في روسيا وأزالت من موقعها محتويات أنتجتها مؤسسات مملوكة من الدولة الروسية.
- الخارجية الهندية: لا توجد لدينا أي معلومات حول احتجاز طلابنا كرهائن في أوكرانيا
- الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يكشف سبب حظر الدول الغربية لـ "RT" و "Sputnik"
- السلطات الإسبانية تزود أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة الهجومية، بما في ذلك أكثر من ألف قاذفة قنابل يدوية ومدافع رشاشة.
- السفارة الروسية لدى أستراليا يردها مغلفان بهما مسحوق أبيض غير معروف.
- وزير الخارجية والدفاع البرازيلي الأسبق، سيلسو أموريم، يقول إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا لن تأتي بنتيجة مرغوب فيها وستخلق مشاكل للعالم كله.
- كندا تفرض عقوبات على 10 موظفين في "غازبروم" و"روس نفط"