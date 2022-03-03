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لافروف: سيتم إيجاد حل للوضع في أوكرانيا

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الثامن.. لحظة بلحظة

أخبار العالم

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الثامن.. لحظة بلحظة
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تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثامن وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا...

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