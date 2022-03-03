اتحاد صحفيي سوريا يدين قرار حظر RT و"سبوتنيك" ويصفه بأنه "انتهاك للحق في التعبير"

دان اتحاد الصحفيين في سوريا بشدة قرارات الاتحاد الأوروبي "الجائرة" بحظر قناة RT ووكالة سبوتنيك الروسيتين ووصفه بأنه عدواني ويمثل "انتهاكا صارخا للحق في حرية الرأي والتعبير".

وأضاف الاتحاد في بيان إن قرار الاتحاد الأوروبي يُعد "خطرا حقيقيا على مبادئ حرية الإعلام التي طالما تشدق بها الغرب".

وقال الاتحاد إن ذلك القرار "العدواني الذي ترافق مع المحاولات اللاأخلاقية في تقييده وصول المواطنين في أوروبا إلى هذه القنوات عبر وسائط التواصل الاجتماعي يشكل انتهاكا صارخا لحرية الوصول إلى المعلومات وتمكين الجمهور من الاطلاع على الآراء المتعددة وحماية حق النفاذ الشامل وغير التمييزي الذي أقره مجتمع المعلومات وحفظته المواثيق الدولية؟.

كما وصف الاتحاد القرار في بيانه بأنه "قرصنة إعلامية موصوفة تفضح النوايا العدوانية لتغييب المشهد الحقيقي وإقصائه لصالح المعلومات المزيفة المفبركة في استهدافٍ ومحاكمة المتلقين".

ودعا الاتحاد "المنظمات العربية والإقليمية والدولية للعمل على إيقاف هذا الإجراء الجائر والخطوات العدوانية الخطيرة بحق العمل الإعلامي وما أقره المجتمع الدولي من حقوق وحريات"

وختم الاتحاد بيانه بالقول "إن الصحافة المؤمنة بقضاياها لن تعدم وسيلة لإيصال صوتها".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن رسميا قبل يومين حظر قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد.

واليوم، توقفت وكالة الأنباء الدولية وراديو سبوتنيك، عن البث عبر مواقع الويب والبث الإذاعي والشبكات الاجتماعية الدولية في أربع دول في الاتحاد الأوروبي، هي: إسبانيا وفرنسا وألمانيا واليونان.

وقالت وكالة "سبوتنيك" في بيان: "كنا دائمًا صادقين مع جمهورنا، نقول ونبين ما لم يكتب عنه زملاؤنا"، وأضاف: "نشكر جمهورنا على حقيقة أن حرية التعبير بالنسبة له ليست عبارة فارغة، بل هي أحد مبادئ الحياة".

المصدر: RT + "سبوتنيك"