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زاخاروفا: إمدادات الأسلحة إلى كييف ستزيد خسائرها

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زاخاروفا: إمدادات الأسلحة إلى كييف ستزيد خسائرها
Globallookpress
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن توريد الأسلحة إلى كييف من أوروبا سيؤدي إلى خسائر أكبر لأوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا في منشور على قناتها في "Telegram": "سيؤدي هذا إلى خسائر أكبر لأوكرانيا. سيؤدي ذلك إلى انتشار الأسلحة نفسها في الدول الأوروبية بما في ذلك تلك التي تزودها بها حاليا".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر حكومي ألماني أن برلين قررت زيادة شحناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا عبر تسليمها 2700 صاروخ إضافي مضاد للطيران.

كما أعلنت أسبانيا أنها ستسلم أوكرانيا مجموعة من الأسلحة الهجومية، بما في ذلك أكثر من ألف قاذفة قنابل يدوية ومدافع رشاشة.

وتواصل العديد من الدول الغربية مد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية في ضوء التوتر الحاصل، وسط مطالب الرئاسة الأوكرانية بإرسال المزيد.

المصدر: نوفوستي

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