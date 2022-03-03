ألمانيا تسلم أوكرانيا 2700 صاروخ إضافي مضاد للطيران

أعلن مصدر حكومي ألماني أن برلين قررت زيادة شحناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا عبر تسليمها 2700 صاروخ إضافي مضاد للطيران.

وقال المصدر: إن الحكومة "وافقت على دعم إضافي لأوكرانيا"، مشيرا إلى صواريخ من نوع ستريلا مضادة للطائرات سوفياتية الصنع تأتي من مخزونات جيش ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة. وقد ألحقت بالجيش الوطني بعد إعادة توحيد ألمانيا في 1990.

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إلى ذلك أعلنت أسبانيا أنها ستسلم أوكرانيا مجموعة من الأسلحة الهجومية، بما في ذلك أكثر من ألف قاذفة قنابل يدوية ومدافع رشاشة.

المصدر: أ ف ب