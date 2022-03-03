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روسيا توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات للمركبات الفضائية

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روسيا توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات للمركبات الفضائية
Sputnik
المدير العام لمؤسسة "روسكوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين
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أعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن مؤسسته ردا على العقوبات الأمريكية أوقفت إمدادات المحركات للمركبات الفضائية إلى الولايات المتحدة.

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وقال روغوزين لقناة "روسيا-24"، اليوم الخميس: "اتخذنا اليوم قرارا حول وقف إمدادات المحركات للمركبات الفضائية إلى الولايات المتحدة والتي تصنعها شركة "إينيرغوماش". أذكر أن هذه الإمدادات كانت تجري بنشاط منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي".

وأضاف أن "روس كوسموس" لن تتعاون مع ألمانيا فيما يخص التجارب المشتركة في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية وستجريها بشكل مستقل.

وتابع أن الأموال التي سيتم توفيرها بفضل تقليل عدد المدراء في المصانع التابعة لـ "روس كوسموس" ستنفق على إنشاء معدات فضائية جديدة.

المصدر: تاس

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