ماكرون: بوتين رفض وقف العمليات العسكرية ويجب علينا تجنب الأسوأ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لـ"تجنب الأسوأ".

وكتب ماكرون في تغريدة: "تحدثت هذا الصباح مع الرئيس بوتين، وهو يرفض وقف هجماته على أوكرانيا في هذه المرحلة".

وأضاف أن "استمرار الحوار لتجنب المآسي الإنسانية ضرورة مطلقة. سأواصل جهودي واتصالاتي. يجب أن نتجنب الأسوأ".

J'ai échangé ce matin avec le Président Poutine. Cesser ses attaques contre l'Ukraine, à ce stade, il le refuse. Maintenir le dialogue pour éviter des drames humains est absolument nécessaire. Je poursuivrai mes efforts et les contacts. Il nous faut éviter le pire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2022

يذكر أن بوتين أكد لماكرون أن روسيا تعتزم مواصلة القتال بلا هوادة ضد مقاتلي التشكيلات القومية خلال العملية الخاصة لحماية دونباس، وفق ما نقله بيان للكرملين.

المصدر: RT