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ماكرون: بوتين رفض وقف العمليات العسكرية ويجب علينا تجنب الأسوأ

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ماكرون: بوتين رفض وقف العمليات العسكرية ويجب علينا تجنب الأسوأ
Globallookpress Julien Mattia
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لـ"تجنب الأسوأ".

وكتب ماكرون في تغريدة: "تحدثت هذا الصباح مع الرئيس بوتين، وهو يرفض وقف هجماته على أوكرانيا في هذه المرحلة".

وأضاف أن "استمرار الحوار لتجنب المآسي الإنسانية ضرورة مطلقة. سأواصل جهودي واتصالاتي. يجب أن نتجنب الأسوأ".

يذكر أن بوتين أكد لماكرون أن روسيا تعتزم مواصلة القتال بلا هوادة ضد مقاتلي التشكيلات القومية خلال العملية الخاصة لحماية دونباس، وفق ما نقله بيان للكرملين.

المصدر: RT

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